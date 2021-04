Lapam Pavullo, incontro col Sindaco Biolchini: “Urgente riqualificare il centro storico, imprese protagoniste”

“E’ necessario e urgente riqualificare il centro storico di Pavullo. L’occasione data dal Superbonus 110% e dal bonus facciate per dare un volto nuovo al salotto buono del nostro paese non va sprecata. Come è necessario far sì che le imprese possano ideare progetti per il decoro urbano”. Il consiglio di sede Lapam Confartigianato di Pavullo ha espresso questo pensiero al Sindaco, Luciano Biolchini e al vice sindaco Iseppi invitati a partecipare ai lavori del consiglio dell’associazione.

Le proposte messe in campo da Lapam sono diverse, le spiega il presidente Lapam Pavullo, Sergio Mucciarini: “Comprendiamo le scelte del Comune, che in questi anni abbia avuto altre priorità, come ad esempio la sicurezza sismica nelle scuole, ma è ormai urgente intervenire sull’area del centro storico. Una prima risposta potrebbe essere coinvolgere i proprietari degli immobili per sensibilizzarli a ristrutturare le facciate in modo da migliorare il decoro urbano, accedendo al bonus facciate o al Superbonus. Inoltre non appena possibile sarà necessario tornare a organizzare iniziative di interesse pubblico per far vivere il centro.

Un tema interessante è anche quello di fare gruppo fra imprenditori per realizzare interventi per il bene pubblico. Pensiamo alla recente realizzazione della pista ciclabile in zona aeroporto, un intervento che si sta avviando alla conclusione, che è stato realizzato grazie all’intervento diretto di tante imprese artigiane pavullesi, con la Vis come capofila. Perchè allora non pensare a qualcosa di simile per il centro storico? Pensiamo alla possibilità di migliorare il decoro urbano – conclude Mucciarini -, anche attraverso piccoli interventi (aiuole, panchine), attraverso un percorso partecipato, incentivato e favorito dal Comune”.