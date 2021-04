Nuvolosità in aumento fin dal mattino, a partire dal settore occidentale, con precipitazioni inizialmente sui rilievi in successiva estensione alle pianure, più diffuse in serata. Temperature stazionarie. Minime comprese tra 6 e 9 nei centri urbani, con valori di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane, massime tra 16 e 19 gradi. Venti deboli da sud-ovest sui rilievi e variabili sulle pianure. Mare da quasi calmo a poco mosso.

(Arpae)