San Felice sul Panaro: un progetto per mettere in sicurezza l’impianto sportivo di San Biagio

San Felice sul Panaro: un progetto per mettere in sicurezza l’impianto sportivo...

La Giunta comunale di San Felice sul Panaro ha approvato lo scorso 15 aprile il progetto per la messa in sicurezza dell’impianto sportivo di San Biagio, ubicato a margine di via 1° Maggio, interrando la linea elettrica Enel di 15mila volt che gira sul campo di gioco. Il costo complessivo dell’intervento è di 52 mila euro. «Campo e spogliatoi di San Biagio erano di fatto inutilizzati a causa della linea elettrica in aerea, posta in corrispondenza del campo di gioco – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Bocchi – l’intervento del Comune porterà sottotraccia la linea Enel e permetterà finalmente alla frazione la fruizione di un impianto sportivo che ha le misure regolari per ospitare campionati di calcio giovanili e amatoriali».