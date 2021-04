Coronavirus, 13.844 nuovi contagi e 364 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – I nuovi positivi al Covid sono 13.844 (+1.770), a fronte di un aumento significativo dei tamponi processati, 350.034, determinando un tasso di positività che scende al 3,9%. Diminuiscono i decessi, 364 (-26). Lo rende noto il bollettino del Ministero della Salute

I guariti sono 20.552 mentre gli attuali positivi scendono a 475.635 con un saldo in negativo di 7.080.

Prosegue il calo dei ricoveri negli ospedali; 22.784 i ricoverati

nei reparti ordinari (-471), 3.076 sono ospitati nelle terapie

intensive con un saldo negativo di 75 degenti e 155 nuovi ingressi

(ieri erano stati 182). In isolamento domiciliare vi sono 449.775

persone. Sul dato delle singole regioni, emerge che è la

Lombardia la regione con più nuovi contagiati in 24 ore (2.095),

seguita da Campania (1.881) e Sicilia (1.288). Sopra i 1000 anche

Veneto, Piemonte, Lazio e Puglia.

(ITALPRESS).