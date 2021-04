Questura e Comando Carabinieri Reggio Emilia in merito alle aggressioni a sfondo sessuale in area lungo Crostolo

In relazione agli episodi di aggressione a sfondo sessuale, su cui la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri stanno procedendo con tutte le proprie articolazioni, in massima sinergia con il coordinamento della Procura della Repubblica, nel riserbo dovuto alla delicatezza del tema, la Questura e Comando Provinciale Carabinieri spiegano che i fatti, ragionevolmente attribuibili al medesimo soggetto, sono stati consumati in arco temporale ravvicinato, durante il giorno, in area lungo Crostolo – che come noto si snoda in vaste aree verdi della città -.

In presenza di reati in cui non via sia alcun rapporto pregresso da investigare intercorrente tra vittima ed aggressore, la Polizia di Stato sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini, le cui segnalazioni ai numeri di emergenza rappresentano un imprescindibile ausilio alle attività di polizia.