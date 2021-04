Castelfranco Emilia, ecco il “Maggio dei libri”

In occasione della Giornata Mondiale del Libro il Comune di Castelfranco Emilia, che ha ottenuto, lo ricordiamo, la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020/2021, aderisce alla campagna promozionale del libro e della lettura denominata Maggio dei libri, evento promosso dal Centro per il libro e la lettura, con l’obiettivo di diffondere il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, proponendo un programma di iniziative coordinate dalla biblioteca comunale “Lea Garofalo”, anche in collaborazione con associazioni di volontariato.

“La nostra attenzione, anche su tutte le proposte che ci giungono legate alla lettura, è sempre massima. Per noi – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Rita Barbieri – il libro e la lettura rappresentano una grande opportunità per tutte le fasce d’età, e sono, senza tema di smentita, il cuore pulsante della Cultura”.

Quest’anno il Maggio dei libri celebra Dante Alighieri, per il 700° anniversario della sua morte, declinando il tema dell’amore in diverse accezioni, ispirandosi a celebri versi danteschi, pertanto le proposte intendono valorizzare il concetto dell’amore come sentimento verso il prossimo, come amore per la conoscenza, come amore universale e cura per l’ambiente in cui viviamo.

Il programma, che si apre il 23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, e si concluderà a fine maggio, prevede vari progetti e iniziative, sia in presenza che sul web.

Eventi per il pubblico adulto

rassegna letteraria Una stanza tutta per sé. La scrittura al femminile, in collaborazione con Associazione Bugs Bunny, articolata in tre serate in biblioteca (20, 27 maggio, 3 giugno) dedicate a libri e racconti scritti da donne, con presentazione e lettura di brani scelti;

I libri fanno compagnia, ti telefono una storia, in collaborazione con Associazione Bugs Bunny e Associazione NOI (Nonni Organizzati Insieme), che prevede il sostegno a persone over 70 in situazioni di solitudine attraverso la lettura settimanale al telefono di storie e racconti;

Eventi per bambini

Festa della mamma, sabato 8 maggio, presso la biblioteca comunale, si svolgeranno letture per bambini 3-6 anni, a cura del personale della biblioteca; nel caso di eventuali restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, le letture verranno convertite in modalità a distanza

Eventi sul web, attraverso i canali social della biblioteca