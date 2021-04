Il 25 aprile della Giunta Menani, le differenze tra quello dovuto e quello voluto

Ogni sindaco è consapevole dal primo giorno che ricopre questo incarico che ci sono degli obblighi istituzionali a cui non può sottrarsi, anche se qualcuno vorrebbe, ma devono essere fatti. Questi riti, quali la posa di corone, questa religiosità laica è importante per una nazione e ancor di più per una città perché serve per ricordare che ci sono dei valori comuni che superano le differenze di partito.

Ogni sindaco, poi oltre a quello dovuto, oltre a queste ritualità, dovrebbe impegnarsi ulteriormente per diffondere questi valori. La pianta del ricordo deve essere costantemente innaffiata altrimenti perisce ed il rischio maggiore è che la storia si ripeta, che nuovi nazionalismi con la medesima matrice si affermino e che le libertà siano sempre più limitate, come sta succedendo in Ungheria, Polonia e Turchia.

Invece osserviamo un’amministrazione che si limita essenzialmente a quello dovuto, che mette sullo stesso piano le attività dei partigiani e quelli dei fascisti ed addirittura un Assessore che condivide sul proprio profilo Facebook post revisionisti.

La Senatrice Lilliana Segre ha voluto che la scritta “INDIFFERENZA” fosse messa all’ingresso del Memoriale di Milano per ricordarci che insieme ai partigiani ed ai combattenti per la libertà vi furono molti che si voltarono dall’altra parte, in cui è più facile far finta di niente.

Il Presidente del Consiglio Draghi, citando questo fatto ieri, nel suo discorso, ha anche affermato: “ Nell’onorare la memoria di chi lottò per la libertà dobbiamo anche ricordarci che non fummo tutti noi italiani brava gente, dobbiamo ricordare che non scegliere è immorale, significa far morire un’altra volta chi mostrò coraggio davanti agli occupanti e sacrificò se’ stesso per consentirci di vivere in un paese democratico.”

Caro Sindaco Menani faccia tesoro lei e la sua Giunta di queste importante affermazioni di Draghi e come PD di Sassuolo critichiamo in maniera ferma questi vostri comportamenti, e le ricordiamo che al momento del suo insediamento lei ha prestato il seguente giuramento: ”Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

(Paolo Piccioli, Segretario PD Circolo di Sassuolo)