Covid, a Bologna e provincia 317.851 le persone vaccinate, 193 i nuovi contagi

Dei 193 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 124 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 37 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 8 attraverso i test per categoria, 2 mediante i test pre-ricovero, mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 22.

Tra i 193 nuovi contagi, 125 sono inseriti in focolai e 68 sono sporadici. Un caso è importato da altre Regioni, nessuno dall’estero.

Sono 218.073 le prime vaccinazioni e 99.778 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 26 aprile. In totale 317.851. Sono invece 26.805 le persone tra 65 e 69 anni prenotate da ieri 26 aprile.

Salgono così a 174.928 le prenotazioni complessive per le fasce di età alle quali è attualmente rivolta la campagna vaccinale.