I bagni pubblici di piazza XX Settembre a Modena cambiano gli orari di chiusura

Cambiano gli orari della chiusura serale dei bagni pubblici di piazza XX settembre in centro storico a Modena. A seguito dell’approvazione del decreto del governo “Riaperture” e della collocazione del territorio regionale in “zona gialla”, infatti, da lunedì 26 aprile l’orario di chiusura dei bagni pubblici è stato portato alle ore 20 nelle giornate che vanno dalla domenica al giovedì e alle 22 il venerdì e il sabato. Non variano, invece, gli orari di apertura del servizio: alle 8 del mattino dal lunedì al sabato, alle 9.30 alla domenica e nei festivi. L’accesso per i cittadini è in orario continuato.