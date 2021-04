Volley, Sassuolo pronta per la sfida contro Soverato

Continua il tour de force della Green Warriors Sassuolo, che domani sera riceverà al Pala Consolata di Sassuolo il Volley Soverato, nel match di recupero della prima giornata di ritorno di Pool Promozione. Fischio di inizio alle 17.00: come di consueto la partita sarà trasmessa in diretta streaming su LVT TV, piattaforma ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile; al termine, il match sarà poi disponibile anche in modalità on demand.

Con i suoi punti conquistati la scorsa settimana nel doppio incontro con San Giovanni di Marignano, la Green Warriors Sassuolo vede il traguardo play off ormai vicinissimo: dopo aver approcciato il suo primo Pool Promozione al decimo posto in classifica, Sassuolo ha saputo affrontare la seconda parte di stagione con carattere e determinazione, conquistando cinque vittorie in otto partite disputate e risalendo così con merito all’attuale settimo posto in classifica generale.

Vincere contro Soverato consentirebbe a Dhimitriadhi e compagne di conquistare immediatamente l’accesso ai play off, senza dover attendere l’ultimo match contro Macerata e, soprattutto, senza dover dipendere dai risultati delle dirette inseguitrici. Tra queste, la stessa Soverato che domani chiuderà a Sassuolo la sua Pool Promozione: le cavallucce marine di coach Napolitano si presentano al Pala Consolata dopo la sconfitta della scorsa domenica in casa di Mondovì, al termine di una partita giocata sempre alla pari delle padrone di casa. La sconfitta del Pala Manera però non è altro che un’ulteriore testimonianza del buon periodo che Soverato sta passando, dopo le importanti vittorie conquistate contro Pinerolo e Marsala: la classifica al momento vede le ioniche al nono posto con 40 punti e quindi di fatto escluse dalla lotta play off ma una vittoria piena a Sassuolo consentirebbe alle ragazze di coach Napolitano di riaprire i giochi.

A presentare il match in casa Green Warriors è coach Enrico Barbolini: “Quella di domani sarà l’ennesima per noi l’ennesima occasione per dare prova di determinazione e coraggio: manca sempre meno alla fine della Pool Promozione ed in questo momento tutto è importante, sia per i punti in palio sia in prospettiva di quello che dobbiamo fare per raggiungere i nostri obiettivi. Nonostante la stanchezza e gli impegni ravvicinati, cercheremo di non lasciare nulla al caso per farci trovare pronti per questa e per le altre partite che verranno”.