Incidenti in via Circonvallazione a Sassuolo, Severi (FI) interroga il Comune

“Per anni anni, con interrogazioni ed appelli rivolti alla precedente amministrazione ho chiesto verifiche sulla sicurezza ed interventi per ridurre il rischio in un tratto di circonvallazione tristemente noto per la sua pericolosità e per l’elevato livello di incidentalità, senza ricevere alcuna risposta. Auspichiamo che l’attuale amministrazione prenda in carico una volta per tutte il caso ed intervenga con provvedimenti risolutivi”.

“Nella serata di martedì 27 aprile, nello stesso tratto, all’altezza di via Frescobaldi, si è verificato un nuovo incidente stradale. Una tragedia sfiorata perché nonostante il violento schianto dell’auto uscita di strada non ci sono state vittime (nel sinistro sono rimasti feriti due giovani 20enni – ndr). Ma l’episodio conferma la criticità di quel tratto. In attesa che le forze dell’ordine e di soccorso, che ringraziamo per il tempestivo intervento anche di ripristino della sicurezza nella zona. svolgano gli accertamenti del caso, pare che la dinamica di questo incidente sia simile a tanti altri accaduti a quell’altezza, in un tratto che evidentemente presenta dei problemi di sicurezza. Ho chiesto all’amministrazione, attraverso una interrogazione, di svolgere le adeguate verifiche rispetto alle condizioni di pericolosità di quella sezione di strada e ad assumere eventuali correttivi, per migliorarne la sicurezza, prima che altri fatti possano portare a conseguenze ben più gravi per persone e cose”.