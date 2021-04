Al via il ciclo di approfondimenti Unimore “Le sfide contemporanee dell’informatica: profili giuridici, etici e tecnologici”

Al via cinque incontri dal titolo “Le sfide contemporanee dell’informatica: profili giuridici, etici e tecnologici.promossi dall’Officina Informatica DET – “Diritto Etica Tecnologie” del CRID dell’Università di Modena e Reggio Emilia, diretto dal prof. Gianfrancesco Zanetti, in collaborazione con l’insegnamento di Informatica tenuto dal Prof. Michele Ferrazzano, accreditati come didattica comune per il Dottorato in Scienze Giuridiche (Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Parma)

Il ciclo di seminari si terrà per cinque venerdì consecutivi dalle 9.30 alle 11.00 e sarà svolto online in streaming sulla piattaforma Teams, accedendo tramite URL https://bit.ly/3vvoXqV.

Si inizia venerdì 30 aprile 2021 con i saluti istituzionali del prof. Alberto Tampieri (Coordinatore del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Università di Parma).

Ospite del primo seminario il Prof. Nicola Lettieri docente all’Università degli Studi del Sannio e ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche il quale parlerà di algoritmi con un intervento dal titolo “Law in Turing’s Cathedral: la legge degli algoritmi” a partire dal suo recente volume “Antigone e gli algoritmi” (Mucchi editore, collana “Prassi sociale e Teoria del diritto” diretta da Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti).

Il secondo incontro, previsto per venerdì 7 maggio con la Prof.ssa Silvia Salardi e il Prof. Michele Saporiti dell’Università di Milano Bicocca che porterà al centro della riflessione “Le tecnologie informatiche e le sfide etico-giuridiche”.

Nella mattinata di venerdì 14 maggio spazio al Prof. Gianluigi Fioriglio del CRID – Università di Modena e Reggio Emilia che approfondirà le tematiche legate a “Informatica medica e diritto”.

Il ciclo di appuntamenti – sempre coordinati dal prof. Michele Ferrazzano –vedrà ospite venerdì 21 maggio il Dr. Antonio Gammarota del CIRSFID – Università di Bologna che illustrerà “Le prospettive dell’informatica forense alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali”.

A chiudere la rassegna di incontri, venerdì 28 maggio, sarà la tavola rotonda su “Autonomous driving: profili tecnologici, giuridici, etici” con la partecipazione del Prof. Simone Scagliarini, della Dr.ssa Noemi Miniscalco e del Prof. Paolo Burgio dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Come sottolinea il Prof. Michele Ferrazzano: “Il ciclo di seminari intende offrire agli studenti e alle studentesse del corso di laurea in Giurisprudenza e del Dottorato, così come alla cittadinanza interessata, spunti di approfondimento su percorsi interdisciplinari tra diritto, etica e tecnologia. Lo scopo – continua Ferrazzano – è quello di far comprendere quanto sia fondamentale per operatori e operatrici del diritto, oltre che per tutte le istituzioni, cogliere le nuove sfide che, come anche l’esperienza della pandemia dimostra, l’evoluzione tecnologica pone in tutte le sfere sociali e nella vita quotidiana, oltre che nei contesti dell’esperienza giuridica”.

Profilo del relatore del primo appuntamento:

NICOLA LETTIERI ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche, è dottore in Giurisprudenza e dottore di ricerca in Informatica giuridica.

Dal 2008 ricopre incarichi di docenza presso le Università di Salerno e del Sannio, tenendo corsi di “Informatica giuridica”, “Diritto e scienze sociali computazionali” e “Modelli e tecniche di intelligenza artificiale per il diritto”.

Membro dell’Officina informatica su “Diritto, Etica, Tecnologie” del CRID (Università di Modena e Reggio Emilia), ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto di Teorie e Tecniche dell’Informazione Giuridica, il Laboratory of Agent-based Social Simulation (ISTC/CNR); il Laboratorio IsisLAB (Dip. di Informatica – Università di Salerno).

Dirige la collana internazionale “Law, Science, Technology”; è membro del Comitato scientifico della rivista «Informatica e diritto» nonché componente dell’editorial board delle riviste «Frontiers in Artificial Intelligence Law and Technology» e «Future Internet».

È stato membro del Comitato scientifico dell’Associazione Italiana di Scienze Cognitive.

Ha di recente pubblicato il volume Antigone e gli algoritmi. Appunti per un approccio giusfilosofico (Mucchi editore, 2020).