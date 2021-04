In casa una piantagione di marijuana: arrestata coppia di modenesi

Quando i Carabinieri sono entrati in casa per notificare un atto, hanno sentito l’inconfondibile odore; è quindi seguita la perquisizione. Arrivati davanti ad una stanza dell’appartamento, i militari sono stati fermati dall’uomo ha cercato di trovare una scusa per non farli entrare, dicendo che c’era la sua compagna che stava riposando: all’interno vi erano invece molte piante di marijuana.

La perquisizione più approfondita ha permesso di trovare altre piante nel garage. Il tutto 21, alte anche oltre 1,5 mt. Sequestrato pure il materiale e i dispositivi per la coltivazione. La coppia – due 53enni modenesi disoccupati – è stata arrestata per produzione di sostanze stupefacenti.