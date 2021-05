Modifiche viabilità in via V. Veneto, Machiavelli, Don Minzoni e via Viazza I Tronco a Fiorano

È prevista la chiusura stradale con divieto di transito di un tratto di via Vittorio Veneto – da via Ferri/Via Bonincontro fino a via Statale Ovest/via Marconi – per lavori di nuova pavimentazione stradale. Consentito, quando tecnicamente possibile, il transito dei veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso, ma non degli autobus. Tale ordinanza avrà effetto fino alle ore 20.00 del 15 giugno 2021.

Istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di 4 stalli sosta del parcheggio del centro commerciale in via Machiavelli per l’occupazione di suolo pubblico. Tale ordinanza avrà effetto fino al 31 ottobre 2021, su richiesta Pizzeria Picchio Rosso.

Per lavori di riqualificazione di area cortiliva, disposto il restringimento stradale di area parcheggio, con divieto di sosta e rimozione forzata, in via Don Minzoni n. 35 fino al 17 giugno 2021.

A causa di lavori Hera Spa, sarà istituito il restringimento stradale, con lavori al centro della carreggiata, in via Viazza I Tronco altezza intersezione con via del Canaletto, oltre al divieto di svolta a sinistra da via del Canaletto verso via Viazza I Tronco, con l’obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli provenienti da via del canaletto verso via Viazza I Tronco. La segnaletica stradale per il percorso alternativo, a seguito della chiusura della svolta a sinistra da via Canaletto: via Canaletto > via Viazza I Tronco direzione Sassuolo-Colombaro > rotatoria via Viazza I Tronco con la via Giardini > via Viazza I Tronco direzione Colombaro sassuolo. Previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata per quattro stalli nei parcheggi in via Viazza I Tronco altezza della chiesa e del campo da calcio di Ubersetto per il deposito materiale relativo ai lavori. Tale ordinanza avrà effetto, dalle ore 7.00 del 04 maggio fino alle ore 18.00 del 11 giugno 2021.

Tutti i divieti saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.