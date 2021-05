Chiusure programmate su A1, A13 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 256+700) e l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia, verso Bologna.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Aglio est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e, all’altezza del km 256+700, il traffico verrà deviato dalla A1 Direttissima sulla A1 Panoramica.

Chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica.

In alternativa alla stazione di Firenzuola, si consiglia di utilizzare la stazione di Barberino di Mugello e in alternativa alla stazione di Badia, si consiglia di utilizzare la stazione di Pian del Voglio.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

Nella stessa notte, con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Bologna Fiera, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 4, alle 6:00 di domani, mercoledì 5 maggio.

Confermate, come da programma, le chiusure della stazione di Bologna Fiera, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. nelle tre notti consecutive di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 maggio, con orario 22:00-6:00, per programmati lavori di pavimentazione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona, Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14;

in uscita per chi proviene dalla A1, Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.