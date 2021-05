Light on Us: il progetto GCR di employer branding

L’employer branding è un’attività di marketing che lavora sul miglioramento della marca facendo dialogare risorse umane, comunicazione e lo stesso marketing.

Gruppo Cerdisa Ricchetti produce ceramica e lo fa bene, con qualità e attenzione ai dettagli.

Si parte da zero costruendo. Si prosegue facendo, lavorando ogni giorno in squadra, ognuno secondo il proprio ruolo, con le proprie competenze. Passo dopo passo Gruppo Cerdisa Ricchetti, inteso nell’interezza delle persone che lo compongono, costruisce il trampolino di lancio per volare verso il futuro.

Il focus dell’azienda è sul fare, portando avanti prodotti che nascono dalla volontà di restituire al cliente un modo nuovo, confortevole, esteticamente piacevole di abitare.

I suoi dipendenti sono un elemento centrale nella creazione di valore per l’azienda, ed è per questo che è stato messo in campo Light On Us, un progetto di employer branding fortemente voluto dal CEO, Marco Fregni, e sviluppato assieme a Lovemark, digital marketing agency.

Dapprima è stato indetto un audit con la direzione di Gruppo Cerdisa Ricchetti, dove sono stati definiti gli obiettivi, in seguito è stata attuata una analisi interna qualitativa, sviluppata attraverso focus group.

I focus group sono stati tre: uno ha riguardato le key people, ovvero il management di prima linea, gli altri due hanno riguardato altro personale, appartenente a diverse funzioni, per una trentina di partecipanti in tutto.

Parallelamente è stata svolta una analisi interna quantitativa mediante una survey rivolta ad un’altra quarantina di persone di Gruppo Cerdisa Ricchetti ed inviata via email sotto forma di questionario da compilare anonimamente.

Sia l’analisi qualitativa che quella quantitativa sono state strutturate per fornire lo spaccato più ampio, includendo differenti età anagrafiche e anzianità lavorative. Sono state sviluppate attraverso domande volte a captare, tra i dipendenti, la percezione dell’azienda, della propria persona all’interno della stessa e il rapporto fra i colleghi.

L’analisi qualitativa è proseguita con delle interviste rivolte a singoli dipendenti, una trentina in totale, scelti trasversalmente e non coinvolti all’interno dei focus group o nella compilazione della survey.

Nelle interviste video sono le persone a parlare del proprio lavoro, in maniera limpida e attraverso un linguaggio del quotidiano che spiega il lavoro di tutti i giorni: è la concretezza che racconta la qualità del Gruppo Cerdisa Ricchetti e che viene direttamente dalle mani e dalle menti dei dipendenti.

I video saranno pubblicati sui canali social di Gruppo Cerdisa Ricchetti nonché sul sito web aziendale, dove è prevista la creazione di una sezione chiamata GCR People completamente dedicata, appunto, alle persone che costituiscono e gravitano attorno all’azienda: dipendenti, stakeholder, progettisti e collaboratori.

Perché Light On Us?

Perché le luci vengono puntate sulle persone che compongono il Gruppo Cerdisa Ricchetti nella sua interezza, dalla produzione al marketing: esse sono protagoniste del lavoro e anche dei video che lo raccontano.

Perché Gruppo Cerdisa Ricchetti è fatto di persone, esperienze e competenze a cui dare luce, perché è da lì che viene la qualità del prodotto.

E, step by step, costruire, fare, volare verso il futuro.