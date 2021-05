Multisport ne’ monti: studenti in pineta a Castelnovo per conoscere il proprio corpo

Multisport ne’ monti: studenti in pineta a Castelnovo per conoscere il proprio...

Giornata più bella non poteva capitare per la prima uscita delle “Camminate Esplorative a KM zero” del progetto Multisport ne’ Monti. La Pineta di Monte Bagnolo con i caratteristici due anelli concentrici ed il saliscendi che porta al Monumento dei Caduti si è rivelata sia per clima che per ambientazione e morfologia il luogo ideale per svolgere attività fisica all’aperto nelle vicinanze della scuola con l’obiettivo di conoscere il corpo umano.

Gli studenti di quinta elementare del plesso della Pieve dell’IC Bismantova hanno goduto di una splendida giornata di lezione all’aria aperta, accompagnati dai loro docenti e dagli esperti di Educazione Motoria e Benessere di ASD Onda della Pietra e P.A. Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti. Semplicemente passeggiando, correndo, salendo e recuperando fiato i ragazzi hanno seguito una doppia lezione di conoscenza del Corpo Umano e di Stile di Vita.

Dopo aver fornito nozioni utili a comprendere gli argomenti da trattare, gli istruttori Eleonora Gussetti ed Erica Belli hanno generato le condizioni di sollecitazione aerobica per poi far apprendere ai ragazzi i segreti della respirazione, dell’impegno cardio-circolatorio, dell’affaticamento muscolare e del recupero fisico. Il corpo armonico, i muscoli che si attivano durante un esercizio, ma anche lo stare in forma grazie al movimento fisico sono alcuni dei temi approfonditi. I docenti della scuola primaria che sono intervenuti hanno esternato il loro ampio consenso per “Un luogo ed una lezione che hanno insegnato importanti nozioni, ma che soprattutto hanno dato serenità agli studenti”.

Pur mantenendo il distanziamento ed indossando la mascherina, i ragazzi hanno infatti conosciuto importanti aspetti del loro corpo in una pineta che li ha ossigenati non solo nei polmoni ma anche nello spirito. L’attività delle Camminate Esplorative dedicata alle scuole primarie continuerà fino al termine dell’anno scolastico e coinvolgerà quasi tutte le classi dell’Istituto Comprensivo. Alle camminate dedicate alla Conoscenza del Corpo Umano ed allo Stile di Vita, si aggiungeranno nei prossimi giorni anche le Camminate Ecologiche in collaborazione con Eduiren e le attività di conoscenza di alcune discipline sportive.

Il progetto Multisport ne’ Monti è promosso da Polisportiva Quadrifoglio, in collaborazione con varie Associazioni Sportive del territorio e con il Comune di Castelnovo ne’ Monti ed è sostenuto da Iren e dalla Legge 8/2017 della Regione Emilia Romagna.