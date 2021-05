Bassa Reggiana, 10 mila ettari agricoli in sicurezza grazie all’Emilia Centrale

Un articolato ripristino delle difese idrauliche a tutela e difesa di un comprensorio, quello della Bassa Reggiana, dall’elevata densità e dalla forte vocazione agricola: la messa in sicurezza del canale Derivatore e delle sue principali arterie operata dall’Emilia Centrale – lungo un’area vasta oltre 10 mila ettari compresa tra i torrenti Enza e Crostolo e che serve i Comuni di Poviglio, Castelnovo Sotto, Campegine, Reggio Emilia e Cadelbosco di Sopra – è stata brillantemente portata a termine dagli uomini del Consorzio con un intervento di messa in sicurezza grazie a fondi della Regione Emilia-Romagna, dell’importo pari a 150 mila euro, che comprende (oltre al ripristino delle sponde interne del canale Derivatore) anche quello dei cavi Naviglia, Dugara Scaloppia e collettori di Bonifica Meccanica, danneggiati durante l’emergenza verificatesi tra febbraio e marzo 2018.

Nello specifico, l’operato della Bonifica sulle sponde interne dei canali di scolo ha permesso di risolvere due situazioni di criticità causate dalle piene, ovvero: l’erosione in corrispondenza del ponte di Via per Poviglio; e quella all’altezza della Chiusa Goleto.

I lavori di ricostruzione hanno visto l’utilizzo di terreno costipato a strati ed è stata infine realizzata, dopo la rimozione di tutti i sedimenti, anche una ulteriore difesa in pietrame.

(foto: escavatore consortile durante l’intervento lungo il canale Derivatore)