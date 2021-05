Fanno acquisti con carta di credito clonata: in tre denunciati dai carabinieri

In tre dovranno rispondere del reato di indebito utilizzo di carta di credito per aver fatto acquisti utilizzando i codici della carta di credito di un 83enne di Carpineti. La vittima, alla fine dello scorso anno, esaminando l’estratto conto della sua carta di credito si è accorto di due transazioni, una da 80 e l’altra da 100 euro, che in realtà non aveva effettuato. Per questo motivo si è rivolto ai Carabinieri del paese.

Una volta ricevuta la denuncia, trattandosi di acquisti on line, i militari hanno eseguito accertamenti presso la società che aveva mediato la vendita riuscendo a reperire indicazioni utili all’identificazione degli autori del raggiro. Si tratta di tre persone, due uomini ed una donna di età compresa tra i 34 ed i 46 anni tutti abitanti nel milanese. Uno di loro, in passato, pare aver avuto contatti con la vittima riscendo verosimilmente a carpire i codici della sua carta di credito. Ultimati gli accertamenti, ieri, i Carabinieri della Stazione di Carpineti hanno segnalato l’intera vicenda alla magistratura reggiana dinanzi alla quale ora i tre dovranno rendere conto delle loro azioni.