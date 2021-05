Il cordoglio delle assessore Lori e Salomoni per la morte di Emma Pezemo, la giovane studentessa dell’Alma Mater di Bologna

“La perdita della giovane studentessa Emma per mano del fidanzato è un grande dolore per tutta la comunità emiliano-romagnola. Ancora una volta siamo costrette a parlare di femminicidio nella nostra terra e a piangere una ragazza innocente che era venuta a Bologna piena di speranze. Un fatto orribile che ci spinge ancora di più a proseguire nelle azioni di contrasto alla violenza sulle donne”.

Così le assessore regionali Barbara Lori (Pari opportunità) e Paola Salomoni (Università) commentano la morte di Emma Pezemo, la studentessa del corso di laurea magistrale in Sociologia e servizio sociale uccisa in modo brutale nei giorni scorsi dal suo fidanzato.

“Ci stringiamo ai familiari della ragazza, ai suoi compagni di Università e all’Alma Mater in questo momento così doloroso. Non ci sono parole per descrivere lo sgomento che una notizia come questa porta nel cuore di tutti noi. Il nostro impegno, anche nel ricordo di Emma e delle altre vittime di violenza della nostra regione, è proseguire con determinazione nel sostegno concreto alla rete dei Centri e delle Case rifugio e nei percorsi di recupero per gli uomini maltrattanti, impegno che non si è mai fermato neanche durante l’emergenza sanitaria”.