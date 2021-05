8 Maggio: Uniti per la Croce Rossa

Si è tenuto ieri in Piazza Roma l’atto solenne dell’alzabandiera, a simbolica celebrazione della “Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa”. All’evento hanno preso parte il Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ed il Presidente del Comitato Carlo Meschiari, assieme al Consiglio Direttivo e ai rappresentanti dei Corpi Ausiliari delle Forze Armate. L’evento si è ripetuto poco più tardi presso il Comune di Castelfranco Emilia alla presenza del Sindaco Giovanni Gargano e le varie autorità presenti.

La bandiera con l’emblema protettivo delle Convenzioni di Ginevra della Croce è stata precedentemente consegnata dal Comitato di Modena ai quindici Comuni del territorio e alla Provincia di Modena con preghiera di volerla esporre sulle sedi municipali durante la settimana di celebrazione. Tutti hanno aderito. Dimostrando il profondo legame instaurato tra la Croce Rossa Italiana ed il Territorio.

Durante la giornata i Volontari hanno presentato alla popolazione il Comitato e le attività svolte sul territorio, cogliendo anche l’occasione per condurre un’attività di sensibilizzazione alla prevenzione dal Covid-19, distribuendo kit di igiene e eseguendo delle dimostrazioni per il loro corretto utilizzo.

La Giornata dell’8 Maggio è densa di significato per i Volontari di Croce Rossa, in quanto ricorre la nascita di Henry Dunant, fondatore e primo Premio Nobel per la Pace. Un Uomo che è riuscito a costruire sulla base di alcuni semplici valori come la Solidarietà, il Soccorso, la Protezione dei più vulnerabili, un movimento di portata globale che ha posto i suoi 7 Princìpi alla base di ogni conflitto bellico, calamità naturale o qualunque genere di aiuto umanitario fosse necessario alla popolazione.

In occasione del messaggio di Auguri, il Presidente Meschiari afferma: “È importante oggi far festa per onorare noi Volontari e le persone vulnerabili che aiutiamo – il periodo Pandemico è ancora molto difficile, ma ripensando a tutto quello che abbiamo fatto in quest’ultimo anno, sono fiducioso per un futuro migliore!”