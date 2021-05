Chiusure programmate sulla Tangenziale di Bologna e sulla A14

Per consentire il passaggio della quinta tappa “Modena-Cattolica” del 104esimo Giro d’Italia, che si svolgerà mercoledì 12 maggio, sarà necessario chiudere, sulla Tangenziale di Bologna, lo svincolo 2 “Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto, dalle 11:00 alle 14:00 e comunque fino al termine del Giro.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese” o lo svincolo 4bis “Aeroporto Marconi”.

Inoltre, saranno chiusi gli svincoli di allacciamento tra la SS9 Via Emilia e il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto sul Ramo Verde.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso Bologna/Milano e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona;

-dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera, o di Castel San Pietro, sulla A14, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.