Domani pomeriggio, a Montegibbio, i funerali di Alfredo Toni

Si svolgeranno domani alle 16, presso la chiesa di Montegibbio, i funerali di Alfredo Toni, la cui improvvisa scomparsa – aveva 58 anni – ha profondamente segnato la comunità della frazione sassolese ma anche la città, essendo Toni ben conosciuto sia per la sua attività di mediatore immobiliare che per l’instancabile impegno profuso con il ‘circolo Boschetti Alberti’ per la valorizzazione di Montegibbio. E proprio a Montegibbio, presso la chiesa parrocchiale, questa sera alle 19 si terrà un rosario, mentre presso il locale cimitero verrà tumulata, dopo le esequie, la salma. Toni lascia la moglie Donatella Paradisi ed i figli Simone ed Elisa, oltre al fratello Giovanni.