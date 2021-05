Il cordoglio di Coldiretti per la scomparsa di Enrico Boncivini

Coldiretti Modena piange la scomparsa di Enrico Boncivini, mancato improvvisamente ieri a Montecuccolo a causa di un tragico incidente, a lungo stimato dirigente dell’Associazione sia a livello locale, dove ha ricoperto la carica di presidente di sezione, sia a livello provinciale come membro di Giunta.

Noto allevatore del Frignano, Bonvicini conduceva con il figlio Luca l’azienda agricola “Le Fontane” dedita alla produzione di latte da Parmigiano Reggiano. L’azienda era stata profondamente rinnovata pochi anni fa – informa Coldiretti Modena – dopo che era rimasta vittima dei movimenti franosi che avevano colpito l’Appennino modenese. Sia l’abitazione, sia le strutture produttive avevano riportato danni tali da essere dichiarate inagibili. A salvare l’azienda sono stati la volontà e la tenacia della famiglia Bonvicini che non ha voluto abbandonare l’attività ed è ripartita con una stalla completamente rinnovata mantenendo un presidio economico, sociale e ambientale fondamentale in un ambiente delicato come quello della montagna.

Con Bonvicini – continua Coldiretti Modena – scompare un imprenditore capace e appassionato che ha saputo lavorare con lungimiranza per il bene della montagna, del settore lattiero-caseario e dell’agricoltura tutta. Coldiretti Modena si stringe alla famiglia, in particolare alla moglie e al figlio Luca a sua volta dirigente dell’Organizzazione.