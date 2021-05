Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 10 maggio

Inizialmente sereno o poco nuvoloso per nubi alte; tendenza ad aumento della copertura nuvolosa stratiforme ad iniziare da ovest nella seconda parte della giornata con addensamenti più consistenti sul settore occidentale associati a possibilità di locali rovesci o temporali più probabili in area appenninica.

Temperature minime comprese tra 12 e 15 gradi con qualche grado in meno sulle aree interne extraurbane ; massime in ulteriore lieve aumento comprese tra 20/22 gradi delle aree costiere e 26 e 27 gradi delle pianure interne. Qualche grado in meno sul piacentino attorno a 24 gradi. Venti deboli-moderati dai quadranti meridionali lungo i rilievi con ulteriori rinforzi dalle ore pomeridiane; deboli dai quadranti orientali sul restante territorio con temporanei rinforzi in serata da sud-est su mare e costa.

(Artpae)