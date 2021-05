Coronavirus: Bologna e provincia, 402.878 le persone vaccinate e 78 i nuovi contagi

I vaccinati

Sono 266.807 le prime vaccinazioni e 136.071 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 9 maggio. In totale 402.878.



78 nuovi positivi

Dei 78 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 54 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 6 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 2 mediante il test pre-ricovero

1 attraverso i test per categoria mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 15.

Tra i 78 nuovi contagi, 52 sono sporadici e 26 sono inseriti in focolai. Nessun caso è importato dall’estero né da altre regioni.

Prenotazioni over 55enni

26.423 le persone tra 55 e 59 anni già prenotate alle 17.50 di oggi.

Salgono così a 233.916 le prenotazioni complessive per le fasce di età alle quali è attualmente rivolta la campagna vaccinale.