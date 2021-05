Ancora modifiche alla viabilità a Fiorano Modenese per alcuni interventi di Hera

Dal 12 maggio al 18 giugno in via Nilo e via Arno, a Fiorano Modenese, sono in programma lavori di Hera per il rifacimento delle condotte idriche. L’intervento prevede diverse fasi, in cui la viabilità della zona verrà modificata.

Dalle ore 7.00 del 12 maggio alle ore 20.00 del 14 maggio sarà istituito un restringimento stradale con senso unico alternato regolato da movieri in via Arno. Dalle ore 7.00 del 17 maggio alle ore 20.00 del 28 maggio è prevista invece la chiusura della strada in via Arno tra via Statale a via Adige, escluso il passaggio pedonale.

Dal 26 maggio al 3 giugno via Arno sarà chiusa al transito, tra via Adige e via Secchia, dal 3 giugno al 7 giugno la chiusura riguarderà il tratto tra via Secchia e via Adda e dal 7 all’11 giugno tra via Adda e via Nilo.

Infine dal 14 al 18 giugno via Nilo sarà chiusa nel tratto tra via Arno e via Loira.

Lavori anche in via Boccaccio n. 19 dal 19 al 27 maggio per un nuovo allaccio rete gas, che comporteranno un restringimento stradale e senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile.

Dal 26 maggio al 1° giugno anche via Giardini in prossimità intersezione con via Mongigatto a Ubersetto, è interessata da allacciamenti acqua e gas, per cui è previsto il restringimento della sede stradale, con senso unico alternato regolato da movieri, in via Giardini e la chiusura stradale di via Mongigatto in uscita verso via Giardini. Anche la ciclabile sarà chiusa per un breve tratto.

Martedì 25 maggio anche in via Nirano I tronco n. 121 è previsto il restringimento della sede stradale, con senso unico alternato

Infine nelle giornate del 24 e 25 maggio chiusura totale di via Fiandri all’altezza dei civici n. 54-56-58 per allacciamento della fognatura.