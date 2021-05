Pallacanestro Scandiano, C Silver: mercoledì 12 al PalaRegnani va in scena il derby con Correggio

Recupero infrasettimanale per l’Emil Gas Scandiano, attesa alle 20,30 (di mercoledì 12, oggi per chi scrive) al PalaRegnani dal derby con Correggio, sfida che mette di fronte le due formazioni di coda del torneo.

“E’ un torneo strano, difficile da giocare ma non abbiamo scusanti” spiega coach Baroni. “Per noi è una partita da quasi dentro-fuori e ci sono un sacco di ingredienti utili per andare in campo con la cattiveria agonistica giusta, in parte già ritrovata”. Sul recente passato, il tecnico è chiaro: “Le due settimane di stop per il rinvio del derby e per la sosta di Pasqua non ci hanno agevolato, arrivavamo da una sconfitta arrivata nel finale con la Fortitudo. Poi, a seguire, abbiamo dovuto fare i conti con gli infortuni, ora abbiamo recuperato tutti e questi giorni di avvicinamento alla sfida saranno utili per recuperare la condizione. Non ci sono alibi, vogliamo tornare a sorridere”.