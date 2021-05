Reggio Emilia: il 13 maggio iniziano le iscrizioni per i 50-54enni che saranno vaccinati dai medici di medicina generale

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che, in ottemperanza agli accordi con le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, regionali e locali, dal 13 maggio sarà possibile, per la classe di età 50-54 anni (nati dal 1967 al 1971), esprimere la propria volontà di essere vaccinati.

La modalità è molto semplice: dal sito www.ausl.re.it il cittadino dovrà compilare un modulo con i propri dati anagrafici e recapiti. Ogni medico di medicina generale riceverà in automatico i nominativi dei propri assistiti che si sono iscritti, potendo così programmare, in autonomia o in collaborazione con l’Azienda USL, le vaccinazioni, che avranno inizio nel mese di giugno.

Invitiamo i cittadini che rientrano in questa fascia a NON telefonare prima di ricevere l’appuntamento per la vaccinazione, per non intasare i centralini e non sovraccaricare gli studi dei medici di medicina generale, impegnati in attività assistenziale.

La fascia di età 50-54 anni, nella nostra provincia, comprende circa 42.000 persone, di cui circa 34.000 da vaccinare.