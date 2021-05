Superbonus, come sfruttare l’opportunità dello sconto in fattura? Webinar Lapam giovedì 13 maggio

Superbonus, come sfruttare l’opportunità dello sconto in fattura? Webinar Lapam giovedì 13...

Il Superbonus 110%, la maxi detrazione prevista per l’efficientamento energetico e anti-sismico degli edifici, può essere immediatamente monetizzato grazie al cosiddetto ‘sconto in fattura’. Ma di cosa si tratta esattamente? Per rispondere a questa domanda e per approfondire cosa Lapam mette a disposizione delle imprese, Lapam Edilizia propone un seminario online gratuito per giovedì 13 alle ore 18, con iscrizione sul sito www.lapam.eu.

Lo sconto in fattura può essere concesso da un’impresa e si concretizza attraverso un’opzione da inviare all’Agenzia delle Entrate, per cui il fornitore applica lo sconto direttamente sulla fattura fino ad un massimo del 100% del corrispettivo. Il credito che ne deriva, potrà poi essere a sua volta ceduto dal fornitore. Durante l’iniziativa verrà fatto il punto sulla norma e approfondiremo gli aspetti fiscali dello sconto in fattura e della cessione del credito. Un’occasione utile per capire meglio come proporla ai propri clienti e rivolgere domande agli esperti. Interverranno Luca Puccini, vice segretario Lapam, Marcello Benassi, commercialista e consulente Lapam e Alberto Belluzzi, referente sindacale categoria Edilizia Lapam.