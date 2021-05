Adolescenza in epoca Covid-19: al via a San Lazzaro gli incontri per gli adulti di riferimento

Un ciclo di incontri online e gratuiti per dare tutti gli strumenti agli “adulti di riferimento” delle nostre comunità per intercettare e gestire il disagio giovanile, in particolare in questo momento di isolamento dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Partirà lunedì 17 maggio “Adolescenza in epoca Covid-19”, il ciclo di incontri promosso dal Comune di San Lazzaro in collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna, Spazio Giovani e Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e del Servizio Sociale Minori Progetto “In Sostanza”, che ha l’obiettivo di formare in modo più specifico gli adulti che nella quotidianità sono a stretto contatto con i/le giovani, per aiutarli a comprendere il loro disagio, intervenire tempestivamente con le parole e gli strumenti giusti con l’obiettivo di prevenire comportamenti e conseguenze più gravi.

Gli incontri si svolgeranno online il lunedì (17, 24 e 31 maggio) alle ore 18.00, con registrazione obbligatoria sul sito del Comune; saranno rivolti a genitori, educatori, insegnanti, ma anche allenatori, dirigenti di associazioni sportive e tutte quelle figure che con la propria presenza e vicinanza ricoprono il ruolo di veri e propri “adulti di riferimento” nella vita della comunità e dei giovani.

“La pandemia e le sue conseguenze, in particolare la distanza, la privazione del contatto umano, e l’appiattimento delle relazioni attraverso uno schermo, hanno acuito il senso di distacco la paura nei confronti dell’altro tra i nostri ragazzi e le nostre ragazze adolescenti, che stanno affrontando sfide alle quali nessun adulto è preparato – spiega la sindaca Isabella Conti –. Rischiamo davvero di non avere gli strumenti per intercettare il loro malessere. Per questo abbiamo pensato questi incontri di formazione e approfondimento: è fondamentale comprendere il disagio dei ragazzi e delle ragazze per tempo, coinvolgendo i genitori e creando attorno a loro una rete di salvataggio e di protezione che possa preservare gli adolescenti da isolamento, solitudine, autolesionismo e devianza”.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, durante il primo anno di restrizioni dovute alla diffusione del Covid-19, tra gli adolescenti sono aumentati sensibilmente disturbi quali ansia, depressione, ma anche episodi post traumatici da stress. In attesa di dati più recenti, gli esperti non escludono un peggioramento della situazione durante la seconda ondata della pandemia.

“L’ adolescenza costituisce un periodo molto importante dell’individuo, il delicato passaggio dall’infanzia all’età adulta, caratterizzato da grandi e complessi cambiamenti sia fisici che psicologici – aggiunge l’assessora al Welfare, Monica Falciatore –. Questa fase molto complessa per ogni adolescente risulta ancora più difficile in questo preciso momento storico, caratterizzato dall’isolamento forzato dovuto alla pandemia in corso. L’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di fornire strumenti adeguati e stimolanti spunti di riflessione, ha deciso dunque di organizzare un ciclo di incontri, tenuti da esperti, rivolti agli adulti di riferimento che sono impegnati quotidianamente in attività che coinvolgono a vario titolo gli adolescenti.”

Gli incontri, che saranno tenuti da esperti, psicologi e professionisti del settore, affronteranno diversi temi tra cui la socialità al tempo di internet, i rischi psicopatologici evolutivi del Covid-19 sull’adolescenza, la gestione del disagio e dell’isolamento, ma anche i nuovi scenari sui consumi e le dipendenze tra virtuale e reale, in un momento in cui la maggior parte dei contatti umani e dei comportamenti avvengono tramite uno schermo.

Ecco il programma degli incontri:

Lunedì 17 maggio, ore 18.00

Crescere in tempi di pandemia

Dott.ssa Elena Greco – Psicologa UOC Psicologia Territoriale – Spazio Giovani – AUSL di Bologna

Dott.ssa Barbara Leonardi – Psicologa UOC Psicologia Territoriale – Spazio Giovani – AUSL di Bologna

Identità, corpo, socialità, sessualità: nuovi scenari in epoca Covid.

Presentazione dello Spazio Giovani

Lunedì 24 maggio, ore 18.00

I nuovi scenari sui consumi e sulle dipendenze al tempo del Covid: tra virtuale e reale

Dottor Alberto Sondo – Psicologo, Progetto “In sostanza” Servizio Sociale Minori Distretto di San Lazzaro – AUSL di Bologna.

Come i temi delle dipendenze, con o senza sostanze (utilizzo dei social e videogiochi), stanno coinvolgendo le nuove generazioni e i loro contesti di vita. Il ruolo della comunità educante.

Lunedì 31 maggio, ore 18.00

Adolescenza: rischio evolutivo e Covid-19

Dottor Stefano Bazzoni – Psicologo UOC Psicologia Territoriale – NPIA – AUSL di Bologna

Segnali di disagio; fattori di rischio evolutivo e fattori di protezione in epoca Covid; i quadri psicopatologici in epoca di pandemia.

Presentazione del Servizio di NPIA

Registrazione obbligatoria sul sito del Comune di San Lazzaro.