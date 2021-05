Borgo Panigale Experience: il Museo Ducati riapre il 21 maggio

A partire dal 21 maggio, il Museo Ducati riapre le sue porte e torna a essere visitabile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Ducati inizia quindi il processo di riapertura al pubblico partendo proprio dalle sale del suo Museo, uno dei luoghi più iconici da visitare per tutti gli appassionati delle due ruote e del motorsport.

Durante i mesi di chiusura dovuti alla pandemia, Ducati ha esteso il processo di digitalizzazione anche al Museo Ducati, ampliando l’offerta digitale della Borgo Panigale Experience attraverso i “Museo Ducati Online Journey”. Vere e proprie visite guidate fruibili da PC, tablet o Smart TV , accompagnati virtualmente dalle esperte guide del Museo, per scoprire anche da remoto il luogo in cui la Casa motociclistica condivide con tutti i fan la sua essenza e la sua storia. I “Museo Ducati Online Journey” restano disponibili per tutti coloro che ancora non possono recarsi in visita a Borgo Panigale.

A partire dal 22 maggio, l’offerta della Borgo Panigale Experience digitale si arricchisce dei “Ducati Factory Online Journey”. Le affascinanti visite allo stabilimento Ducati, al momento sospese per ragioni legate al Covid, possono essere vissute da remoto prenotando la visita guidata online delle aree produttive dello stabilimento Ducati.

Durante il tour virtuale gli utenti saranno accompagnati da una guida che mostrerà dove e come nascono le moto Ducati, passando attraverso il reparto delle lavorazioni meccaniche, l’area di assemblaggio motori e le linee di assemblaggio veicolo, fino al collaudo e le spedizioni. Un’esperienza unica per tutti gli appassionati di moto, meccanica ed ingegneria.

Sia per gli Online Journey in Fabbrica, sia per quelli nel Museo Ducati, è prevista la possibilità di fare domande alla guida attraverso la sezione Domande e Risposte della piattaforma. La programmazione e i biglietti per la Borgo Panigale Experience digitale (Museo Ducati e Fabbrica Ducati Online Journey) sono disponibili sulla piattaforma di ticketing.

La visita in presenza del Museo Ducati è disponibile solo su prenotazione venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00; sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00. Il biglietto di accesso deve essere acquistato sulla piattaforma online dedicata.

Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute di visitatori e lavoratori, gli accessi alla struttura avverranno con ingressi a numero limitato. Per accedere allo stabilimento e per l’intero periodo di permanenza all’interno dell’area aziendale sarà necessario rispettare le regole prestabilite dalla Task Force Covid-19 interna, descritte anche sui biglietti d’ingresso.

Ulteriori informazioni sulle modalità di visita e prenotazione sono disponibili sul sito Ducati.