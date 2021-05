I carabinieri di Borgo Panigale arrestano uno spacciatore

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale hanno arrestato un 38enne tunisino, residente a Bologna, con precedenti di polizia, per spaccio di sostanze stupefacenti. È successo ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio che i militari stavano facendo nel Rione Bolognina per individuare una persona sospetta, verosimilmente uno spacciatore di eroina che era stato visto aggirarsi tra le vie Antonio di Vincenzo e Camillo Procaccini.

Il presunto pusher è stato avvistato dai Carabinieri mentre consegnava un involucro di piccole dimensioni ad un automobilista, ripartito subito dopo lo scambio. Raggiunto dai militari e informato sulle motivazioni del controllo, il conducente, identificato in un 35enne italiano, ha consegnato l’involucro contenente 5 grammi di droga: cocaina ed eroina. I Carabinieri si sono messi alla ricerca dello spacciatore e dopo averlo individuato, lo hanno sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, nella sua abitazione situata nelle vicinanze, dove hanno trovato una decina di grammi di hashish, 4.450 euro in contanti e del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 38enne tunisino è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattina odierna.