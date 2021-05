Sasso Marconi, camion a fuoco in A1: trasportava legno e pannelli in truciolato

Sasso Marconi, camion a fuoco in A1: trasportava legno e pannelli in...

Poco dopo le 15:00 i vigili del fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti con due squadre e due autobotti in supporto per un incendio in autostrada A1 km 210 direzione sud, all’altezza di Sasso Marconi. L’incendio ha interessato un autoarticolato trasportante legno e pannelli in truciolato. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere rapidamente il rogo con l’uso anche di sistemi schiumogeni ad alta efficienza e a mettere in sicurezza lo scenario. Non si segnala nessun ferito. Durante le operazioni sono state chiuse due corsie della A1 direzione Firenze. Presente anche Polstrada e Aspi.