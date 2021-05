Tesserini per la caccia: a Modena cambia l’ufficio per il rilascio del documento

Non più l’Anagrafe di via Santi, ma è la sede comunale dell’Ufficio Quartieri di via Don Minzoni 121 il luogo in cui i cacciatori possono ritirare, a partire da lunedì 17 maggio, il tesserino venatorio relativo all’annata 2021-2022. Per prenotare la consegna del documento, rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna tramite i Comuni, è necessario prendere un appuntamento utilizzando l’agenda online che sarà attivata nelle prossime ore sulla pagina www.comune.modena.it/quartieri.

Il tesserino regionale per l’esercizio venatorio è il documento su cui il cacciatore annota le giornate di caccia e i capi abbattuti, indispensabile per svolgere questa attività. Il permesso è valido fino alla scadenza della stagione (31 marzo 2022) sull’intero territorio nazionale e riporta le norme del calendario venatorio, l’opzione caccia e gli Atc (Ambiti territoriali di caccia) in cui il cacciatore è ammesso.

L’appuntamento all’Ufficio Quartieri di via Don Minzoni 121 può essere fissato dal cacciatore anche tramite le associazioni di categoria (Federcaccia, Enalcaccia e Arcicaccia), nel caso in cui lo stesso sia socio. Inoltre, è anche possibile prenotare telefonicamente al numero 059-2034200, chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Per ottenere il nuovo tesserino, il cacciatore dovrà avere pagato la tassa di concessione governativa, quella regionale e l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 157 del 1992; se intende cacciare fuori dalla regione dovrà allegare alla dichiarazione anche copia della ricevuta di pagamento del bollettino. In più, sempre il giorno dell’appuntamento nella sede comunale, il cacciatore dovrà presentare pure l’apposito modulo di dichiarazione compilato e una copia della licenza di porto d’armi.

Nel frattempo, è stato prorogato al 30 giugno il termine ultimo per la consegna dei tesserini regionali di caccia della scorsa annata 2020-2021. Anche in questo caso, la sede a cui il cacciatore deve rivolgersi è quella di via Don Minzoni 121; è necessario fissare un appuntamento, in maniera diretta o tramite una delle associazioni di categoria, individuando una delle date disponibili sull’agenda online.

Tutte le informazioni, il modulo e il link all’agenda online sono disponibili all’indirizzo www.comune.modena.it/quartieri.