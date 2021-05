In distribuzione a Fiorano i bollettini Tari

Nei prossimi giorni verrà recapitato, a mezzo posta, ai contribuenti fioranesi, l’avviso di pagamento relativo all’acconto della Tassa Rifiuti dovuta dalle utenze domestiche per l’anno 2021.

L’importo dell’acconto è suddiviso in due rate, con scadenza il 31 maggio e il 31 luglio 2021, ed è calcolato pari al 65% dell’importo dovuto, sulla base delle tariffe 2020.

La scadenza della rata del saldo sarà deliberata entro il 30 giugno 2021.

Il pagamento può essere effettuato a mezzo F24 precompilato, allegato all’avviso, presso tutti gli sportelli bancari e postali o mediante i servizi di home banking senza commissioni aggiunte, o ancora mediante RID direttamente con addebito sul conto corrente bancario.

Il Comune di Fiorano Modenese ha invece deciso di posticipare le scadenze Tari 2021 per le utenze non domestiche, rispettivamente al 31 luglio e 30 settembre 2021, in attesa dei necessari chiarimenti normativi relativi all’impatto della riforma al Testo Unico Ambientale sull’applicazione della Tassa Rifiuti.

Per informazioni sulla Tari, per l’attivazione della domiciliazione bancaria, per la presentazione delle denunce di iscrizione/variazione/cessazione e per qualsiasi altro chiarimento, è possibile accedere al sito del comune di Fiorano Modenese nell’area tematica ‘Tributi, imposte, tasse’ oppure contattare l’Ufficio Tari: tel. 0536 833269, e-mail tari.fioranomodenese@icatributi.it, per fissare un appuntamento, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì dalle 14.00 alle 17.00