Trasferimento ex guardia medica Montecchio

Montecchio, da sabato 15 maggio 2021, il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), attualmente situato in Via Franchini 45 nella Casa Residenza Anziani San Giuseppe, sarà trasferito temporaneamente all’Ospedale Franchini in Via Barilla 16. Nessun cambiamento invece per quanto riguarda la modalità di richiesta del Servizio di Guardia Medica, rimane invariato il numero verde 800 231 122.

Si ricorda che non è possibile il libero accesso alla visita ambulatoriale, sarà il medico operativo in Guardia Medica a valutare se fornire l’indicazione di recarsi in ambulatorio, dare consigli telefonici o effettuare la visita domiciliare. I cittadini che riceveranno l’indicazione di recarsi in ambulatorio, dovranno accedere dall’ingresso principale dell’Ospedale e potranno rivolgersi al punto informativo per il percorso da seguire.