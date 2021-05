“Una sera al museo”: rassegna artistica al Centro Vittorio Veneto di Fiorano

Dopo le interruzioni dovute all’emergenza Covid e alle restrizioni che ne sono conseguite, riprendono le rassegne culturali al Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese. Per la stagione 2020-21, i promotori della struttura, con il Comitato Fiorano in Festa e il patrocinio del Comune, sotto la direzione artistica del maestro Gen Llukaci, aveva proposto un denso calendario di appuntamenti. Sia come sia, con nuove date, le iniziative riprendono da dove si erano fermate.

Quindi, muniti di mascherine e mantenendo il distanziamento, verranno organizzati eventi con regolare periodicità, raggruppati in quattro macro rassegne. Si terranno tutti presso il Centro – Via Vittorio Veneto 94, Fiorano Modenese – e saranno a offerta libera, con una quota minima di 10 euro.

La rassegna intitolata “Una sera al Museo” ha visto aggiungersi una data ulteriore (“Una sera al Museo Speciale”). Il prossimo appuntamento è previsto per il 18 maggio, ed avrà luogo come tutti gli altri alle ore 18.30 salvo modifiche di coprifuoco. Questa rassegna vedeuesgqq un doppio appuntamento per ciascun approfondimento coi musei più famosi del mondo. Nella prima serata sarà compiuta una panoramica sul museo nel suo complesso, e durante la seconda invece un focus su opere specifiche. Partendo dalla Galleria dell’Accademia fiorentina, si spazierà fino alle opere della National Gallery di Londra, o del Rijksmuseum di Amsterdam, dove si esamineranno quadri di Rembrandt e di Van Gogh; si attraverseranno gli oceani per arrivare al Metropolitan Museum of Art di New York. Questi e altri viaggi nell’arte saranno guidati dalle puntuali spiegazioni del prof. Claudio Corrado, accompagnato ogni sera al pianoforte, per offrire al pubblico melodie appropriate.

Le prossime date sono le seguenti: