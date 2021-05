‘Metamorfosi 46 – Un genere di verità’, dal 17 al 22 maggio spettacolo in streaming per la Giornata anti-omofobia

S’intitola “Metamorfosi 46 – Un genere di verità” lo spettacolo di “teatro e video” che sarà visibile dal 17 al 22 maggio, gratuitamente, sui canali Facebook e Youtube Città di Carpi: si tratta un lavoro firmato da Barbara Corradini e Alberta Pellacani, interpreto dalla stessa Corradini insieme a Neviana Calzolari, con Laura Elmi al pianoforte. L’iniziativa è dell’Assessorato comunale alle Pari Opportunità insieme all’Udi (Unione Donne d’Italia), in occasione della “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”, che ricorre il 17 maggio.

Spiega una nota: «L’attrice in scena dialoga con la musicista e sollecita domande e riflessioni su uno stato d’essere che è in mutazione, o già mutato, conflittuale e non corrispondente ai cliché consueti. Uno sconfinamento tra i sessi e gli stereotipi di genere, raccontato attraverso immagini, narrazioni e musica. Una ricerca del proprio sé che non ha mai fine».

Gli Spunti drammaturgici sono liberamente ispirati a “Enigma” di Jan Morris, “Orlando” di Virginia Woolf, e “Middle Sex” di Jeffrey Eugenides; i video sono di Alberta Pellacani, le musiche originali di Laura Elmi e Maria Assunta Gardini, la rielaborazione drammaturgica di Barbara Corradini; supervisione registica di Mauro Simone. La voce fuori campo è di Simone M. Parazzoli; la ragazza nel video è Sofia Consarino.

“Metamorfosi 46 – Un genere di verità” sarà disponibile sulle pagine Facebook e YouTube del Comune dalla mattina di lunedì 17 a tutto venerdì 22 maggio.