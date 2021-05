Reggio Emilia: minore deferito dalla Polizia di Stato per ricettazione

In settimana la Squadra Mobile, all’esito di perquisizione delegata dall’A.G. dei Minori, ha sottoposto ad indagine un minore per ricettazione. Il giovane aveva immesso nel circuito del commercio on line una bicicletta elettrica marca BTWIN, provento di furto perpetrato in danno un reggiano. La persona offesa aveva tempestivamente presentato denuncia/querela presso la Questura consentendo l’immediata attivazione delle indagini, svolte dalla Squadra Mobile della locale.

In seguito all’individuazione della bici su un noto sito per le vendite on line, gli investigatori della Polizia di Stato risalivano all’utilizzatore dell’utenza telefonica indicata dall’inserzionista. Si è così proceduto a perquisizione personale e locale dell’abitazione del giovane che consegnava spontaneamente una chiave della bicicletta elettronica fornendo indicazione per recuperare il bene che si trovava in riparazione. Giunti presso il negozio, gli operatori di Polizia individuavano con certezza il mezzo tramite il numero di telaio. Dopo gli accertamenti di rito la bicicletta è stata restituita al derubato.