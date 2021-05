Ancora un incidente sulla pista di downhill a Pian del Falco, 20enne trasportato con elisoccorso

ADV





Cade durante le prove libere del campionato italiano di Downhill sulla pista che Pian del Falco porta a Sestola. La gara ci sarà nel pomeriggio. Un ragazzo di 20 anni residente a Spinea (VE) mentre stava scendendo a velocità sostenuta lungo la pista, giunto appena sotto “la Gondolina”, zona dove per altro, anche ieri, si è verificato un incidente è caduto rovinosamente a terra riportando un importante trauma all’addome con difficoltà a respirare. Immediatamente viene allertata la squadra, con infermiere, del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione M.te. Cimone che si trovava già sul posto per assistenza alla manifestazione sportiva.

Il ferito una volta raggiunto dai soccorritori, viene valutato dal personale sanitario che richiede l’intervento dell’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. Nell’attesa del mezzo di soccorso avanzato, il ragazzo dopo viene immobilizzato e posizionato sulla barella portantina, poi con tecniche alpinistiche è stato calato fuori dal bosco in una radura per facilitare il recupero da parte dell’elicottero. Valutato dal medico il ragazzo è stato recuperato, sempre con il verricello e trasportato in elicottero all’ospedale di Modena in codice di media gravità