Controlli dei Carabinieri in tutta la provincia di Modena venerdì e sabato notte

ADV





I militari delle Compagnie Carabinieri della provincia, coordinati dal Comando Provinciale di Modena, questo fine settimana hanno predisposto ed attuato una serie di controlli in molti comuni del territorio provinciale, impiegando, nelle serate di venerdì e sabato, 24 pattuglie in servizio sul territorio, procedendo al controllo di numerose persone e veicoli.

A conclusione delle attività:

a Modena:

– alle ore 2.00 del mattino, la pattuglia di militari del Nucleo Radiomobile hanno controllato un conducente di un veicolo, che è stato denunciato poiché sorpreso alla guida in stato di ebrezza, con un tasso alcolico di oltre 1,20 g/l;

– un 30enne tunisino è stato controllato in un vicolo del centro storico cittadino e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché a seguito di perquisizione sono gli sono stati trovati oltre 10 gr. di hashish;

a Pavullo nel Frignano:

– nella notata di sabato, la pattuglia di militari del Nucleo Radiomobile hanno controllato un 30enne, che è stato denunciato poiché sorpreso alla guida in stato di ebrezza e per rifiuto di sottoporsi all’accertamento;

a Carpi:

– un 33enne è stato deferito per guida in stato di ebrezza alcolica, poiché sorpreso dalla pattuglia del Nucleo Radiomobile di Carpi alla guida con un tasso alcolico oltre il limite consentito;

a Sassuolo:

– un 27enne è stato sorpreso alla guida senza mai aver conseguito la patente, infrazione ha comportato anche il sequestro del veicolo. Il giovane peraltro era già incappato, in precedenza, in altra infrazione dello stesso tipo;

– due giovani, di 23 e 21 anni sono stati controllati, rispettivamente a Sassuolo e Savignano, e trovati alla guida in stato di ebrezza, per loro è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida;

– quattro persone tra i 20 e i 50 anni sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura quali detentori di modiche quantità di marijuana, cocaina e Hashish, a seguito di controlli effettuati nei paesi di Vignola, Maranello e Savignano.