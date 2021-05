ADV





Alle ore 15:30 i vigili del fuoco sono intervenuti con un elicottero del reparto volo Bologna per soccorrere due escursionisti in difficoltà nei pressi di Sambuccione a Lizzano in Belvedere. Un uomo e una donna, in buone condizioni fisiche, disorientati, sono stati raggiunti dai soccorritori dei vigili del fuoco e recuperati con verricello e poi sbarcati a Lizzano. Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco terrestre in appoggio.