Salute e sicurezza sul lavoro in chiave digitale, un webinar rivolto a scuole e cittadini

Salute e sicurezza sul lavoro. Il tema è al centro del Webinar – in programma giovedì 20 maggio dalle 14 alle 18 – proposto dalla ‘Rassegna Concorso Inform@zione’ dal titolo ‘Nuovi strumenti digitali per la formazione alla salute e sicurezza sul lavoro’. L’iniziativa è rivolta a insegnanti, dirigenti scolastici e ai referenti per queste tematiche degli istituti secondari di secondo grado, oltre a tutti coloro che sono interessati a saperne di più.

Promosso da Inail, Regione Emilia-Romagna e Azienda USL di Modena, il webinar vedrà alternarsi rappresentanti degli enti promotori di Inform@zione ed esperti di comunicazione e formazione e del mondo accademico in una serie di interventi mirati ad approfondire la percezione e la consapevolezza del rischio dei giovani, l’utilizzo di strumenti digitali a supporto della formazione alla salute e sicurezza sul lavoro e l’esperienza di applicazione di un videogioco ‘Sicuri si diventa’ rivolto agli studenti.

Tutte le info e il link di partecipazione all’indirizzo www.progetto-informazione.it