Telecamere al cimitero d Spezzano

Al cimitero di Spezzano sono state installate le nuove telecamere di videosorveglianza visibili direttamente dal Comando Polizia Locale di Fiorano Modenese. Si tratta di una primo passo di un più complessivo piano per la videosorveglianza del territorio che l’Amministrazione ha intenzione di mettere in campo nei prossimi mesi.

In ogni momento della giornata gli operatori della Polizia Locale incaricati, possono controllare “live” i movimenti all’interno del cimitero di Spezzano.-

Le telecamere sono state posizionate presso i due ingressi principali e in altre zone interne al cimitero stesso. Una in particolare, dall’ingresso inquadra anche il parcheggio in via Don Minzoni.

Le immagini possono essere estrapolate entro un limite massimo di 7 giorni, a seguito di denuncia di reati, presso le caserme dei Carabinieri o altri uffici di Polizia di Stato.-

La videosorveglianza, oltre a servire nelle indagini, dissuade anche i malintenzionati a commettere reati.