A Poviglio i carabinieri intercettano ladro e recuperano auto rubata con refurtiva

Poco prima dell’una e mezza di questa notte i Carabinieri della stazione di Poviglio, grazie all’attività di controllo del territorio, hanno intercettato un ladro che alla vista dei militari ha abbandonato l’auto su cui viaggiava, rubata nella notte a Castelnovo Sotto con all’interno una bici da corsa probabilmente rubata, dandosi alla fuga a piedi per i campi. È successo in via della Costituzione a Poviglio quando una pattuglia della locale stazione, durante un servizio di controllo, ha notato un’autovettura Mitsubishi bianca il cui conducente, all’alt di polizia intimato dai militari, continuava la marcia fermandosi poco dopo, dove il conducente usciva dall’abitacolo dandosi alla fuga per i campi.

All’interno dell’autovettura, rimasta con il motore acceso, si trovava una bicicletta da corsa con le ruote smontate. Da un controllo alla banca dati l’autovettura non risultava rubata motivo per cui i militari risalivano al proprietario e di conseguenza a figlio che l’aveva in uso abitante a Castelnovo Sotto. Quest’ultimo rintracciato a casa riferiva che stava dormendo e che non si era accorto del furto dell’autovettura disconoscendo nel contempo la bicicletta che si trovava all’interno risultata essere una biciletta da corsa marca Caam di colore nero e amaranto con le ruote smontate marca ambrosiolaser compt. Sul mezzo e sulla bicicletta recuperata i carabinieri eseguivano i rilievi dattiloscopici al fine di risaltare le impronte digitali che verranno inviate al RIS di Parma per la comparazione con quelle censite in banca dati allo scopo di ottenere anche in sede scientifica l’identificazione del malvivente fuggito ai carabinieri e riuscito a dileguarsi. Al termine dei rilevi l’autovettura veniva restituita al derubato mentre la bicicletta da corsa veniva sequestrata allo scopo di risalire al proprietario a cui verrà restituita.