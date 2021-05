Covid, dal comune di Guastalla contributi a fondo perduto alle attività economiche soggette a forti limitazioni

Il Comune di Guastalla, considerato lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e i diversi provvedimenti governativi e regionali in materia che hanno imposto limitazioni e chiusure, ha deciso di sostenere le realtà produttive del territorio, che hanno dovuto sospendere totalmente o parzialmente la propria attività, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto. A tale scopo è stato costituito un Fondo comunale di 100.000 € per il sostegno alle attività del commercio in sede fissa, dell’artigianato e dei servizi operanti nel Comune di Guastalla.

“Come Amministrazione comunale stiamo cercando di aiutare tutti, comprendendo la situazione di enorme difficoltà che hanno passato e stanno ancora attraversando molte attività economiche – afferma il sindaco di Guastalla Camilla Verona – Ci rendiamo conto che la cifra non potrà coprire le gravi perdite subite da ogni soggetto ma in questo momento è l’unica possibilità che abbiamo per aiutare concretamente i cittadini. Insieme a questi ristori, stiamo lavorando intensamente anche sul fronte della promozione del territorio, per valorizzare le sue bellezze e rendere la nostra terra maggiormente attrattiva anche dal punto di vista turistico in vista di una vera ripartenza che si ripercuota positivamente sugli esercizi commerciali e dell’ospitalità”.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Sono ammessi al contributo comunale coloro che, alla data di presentazione della domanda, posseggono tutti i seguenti requisiti:

a) Essere titolari di una delle seguenti attività:

esercizi di vicinato e medie strutture del settore non alimentare

pubblici esercizi (bar e ristoranti) (codice Ateco 56.10.11 o 56.30.00)

servizio taxi (codice Ateco 49.32.10) e noleggio con conducente di autovetture (codice Ateco 49.32.20);

acconciatore (codice Ateco 96.02.01), estetista (codice Ateco 96.02.02), tatuatore (codice Ateco 96.09.02)

agenzie di viaggio (codice Ateco 79.1 o 79.11)

palestre (codice Ateco 93.13.00)

attività di alloggio: alberghi (codice Ateco 55.10.00), affittacamere o b&b (codice Ateco 55.20.51), ostelli della gioventù (codice Ateco 55.20.20), agriturismo (codice Ateco 56.10.12 o 55.20.52)

servizi di cura per animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04)

organizzazione di feste e cerimonie (codice Ateco 96.09.05)

altre attività di servizi per la persona (codice Ateco 96.09.09)

altre attività sportive nca (Codice Ateco 93.19.99)

regolarmente costituita ed operativa nel Comune di Guastalla.

b) Essere alternativamente:

titolare di contratto di locazione regolarmente registrato relativo al locale in cui si svolge l’attività;

titolare di contratto di affittanza d’azienda regolarmente registrato;

proprietario del locale in cui si svolge la propria attività.

c) Essere in possesso di Partita IVA attiva alla data del 25 Ottobre 2020;

CHI NON PUÒ BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

Sono escluse dall’erogazione del contributo comunale le attività che non sono mai state sospese dalla normativa nazionale e le attività sportive che abbiano già ottenuto ristori dal Comune di Guastalla grazie ad un precedente bando specifico indirizzato alle società e associazioni sportive guastallesi. Sono inoltre escluse dal contributo economico le sale giochi, sale scommesse e sale slot.

Si fa presente che, se il soggetto richiedente è titolare di più autorizzazioni o attività, potrà presentare l’istanza per una sola di queste e, nel caso di pluralità di attività svolte nello stesso luogo sarà valutata, al fine del presente avviso, l’attività principale.

L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, viene stabilito come segue:

a) Per i titolari dell’attività, in possesso del contratto di locazione regolarmente registrato, un importo pari al 50% della media dei tre canoni mensili di locazione, relativi ai mesi di gennaio/febbraio/marzo 2020. Tale importo dovrà essere compreso tra il minimo garantito di 500 € e il massimo concedibile di 2.000 €.

b) Per i titolari dell’attività commerciale e i proprietari dei locali in cui si svolge l’attività, un importo forfettario di 500 €.

A curare l’istruttoria sarà il Servizio Polizia Amministrativa e Commercio del comune che esaminerà tutte le domande presentate al fine di valutarne l’ammissibilità. I contributi verranno quantificati nel loro ammontare e assegnati seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento del Fondo appositamente costituito.

I contributi saranno erogati al netto degli oneri fiscali rappresentati dalla ritenuta a titolo di acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 comma 2 del DPR 600/1973.

“Sarà facoltà della Giunta Comunale valutare, compatibilmente con i vincoli e le disponibilità del bilancio del Comune, la possibilità di rifinanziare il fondo con ulteriori risorse qualora lo stesso non consenta di accogliere tutte le richieste di contributo presentate e ammissibili” precisa la sindaca Verona.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere presentate dal 21 maggio al 9 giugno attraverso l’iscrizione on-line, sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, Comune di Guastalla al seguente link:

https://bassareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=GUASTALLA_BND_CONTRIBUTI_COVID_ESERCIZI

Per la compilazione della domanda è necessario:

1. accedere al link sopraindicato, cliccare su “NUOVA RICHIESTA” e successivamente su “REGISTRATI”;

2. attendere l’email di attivazione del profilo alla casella di posta inserita e cliccare sul link proposto;

3. effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per la registrazione;

4. compilare il modulo in tutte le parti richieste e inserire copia della ricevuta di versamento tassa concorso;

5. verificare il riepilogo della domanda;

6. procedere alla convalida della domanda: con firma digitale o, in alternativa, inserendo la scansione della domanda firmata con firma autografa e copia fronte retro del documento di identità;

7. inoltrare la domanda,

8. verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell’inoltro.

In alternativa occorre essere in possesso di un’identità digitale SPID: informazioni su come ottenerla sono disponibili sul sito ufficiale https://www.spid.gov.it.

Il Comune di Guastalla, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, offre gratuitamente l’identità digitale SPID tramite il servizio LepidaID della società Lepida S.c.p.A.

Si evidenzia che l’Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare idonee verifiche con la possibilità di provvedere a controlli a campione. Il Comune si riserva di inviare copia della domanda e delle dichiarazioni rese per l’erogazione del contributo economico alla Guardia di Finanza e alle altre amministrazioni per gli opportuni approfondimenti e controlli.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporta, in qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato.

Per informazioni: Servizio Polizia Amministrativa Commercio – da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17 – e mail: f.bigi@comune.guastalla.re.it – telefono 0522 839744.