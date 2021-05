Alle ore 18:00 i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti con due squadre e due autobotti in supporto ad Imola per un incendio che ha coinvolto un locale in via Serraglio. I caschi rossi hanno contenuto ed estinto l’incendio. Ingenti i danni che hanno portato a inibire la fruizione dei locali. Non si segnalano feriti. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.