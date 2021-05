Orienteering: correre non è sufficiente! Un pomeriggio di sport alla Riserva di Nirano

Domenica 23 maggio alle ore 16, ritrovo presso il centro visite di Ca’ Rossa, alla Riserva regionale delle Salse di Nirano, per l’iniziativa ‘Orienteering: correre non è sufficiente!’, organizzata Ecosapiens e La Lumaca

Un pomeriggio di sport per festeggiare l’anniversario di fondazione del primo Parco Europeo in Svezia nel 1909. Una facile passeggiata per introdurre i partecipanti alle tecniche dell’orienteering, che si concluderà con una gara non competitiva per famiglie all’interno della Riserva.

L’attività è gratuita e verrà svolta nel totale rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Prenotazioni online sulla pagina fb della Riserva o sul sito fioranoturismo.it.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria eventi: 0522 343238 e 342 8677118.