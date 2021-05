Mirandola: su il sipario, domenica si torna a teatro

Si rialza il sipario, ed è il caso veramente di dirlo. Dopo mesi di stop imposto dalla pandemia da Covid-19, finalmente si ritorna a teatro. Domenica 23 maggio alle ore 17:30, il palcoscenico dell’auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, sarà nuovamente calcato da una compagnia teatrale: La Zattera, di Concordia sulla Secchia che proporrà la commedia “ART” della commediografa francese Yasmin Reza. Un evento realizzato con il patrocinio del Comune di Mirandola.

Marco della Corte, Augusto Gatti e Paolo Lodi sono pronti a mettere in scena e a far divertire il pubblico, con questa divertente commedia che affronterà i temi dell’arte e di amicizia. I protagonisti sono tre amici che capiscono di essersi lasciati prendere dalla frenesia delle loro vite che ha, in qualche modo, portato alla crisi del loro legame.

La commedia è stata preparata per il 90 per cento durante il primo lockdown durante il quale i tre attori hanno potuto provare solamente telematicamente, ma ricordano questi momenti come un’ancora di salvezza per evadere dalla situazione causata dalla pandemia.

Il costo del biglietto sarà di 10 euro, ridotto a 5 euro per i ragazzi under 18. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 8591998.